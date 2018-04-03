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Haldun Dormen 90 yaşında!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in 90'ıncı yaşı sürpriz bir organizasyonla kutlandı.

Haldun Dormen 90 yaşında!

Haldun Dormen’in 90’ıncı yaş günü, toplam 4 farklı oyunda başrolde oynaması ve yoğun turne temposu içinde olması nedeniyle doğum gününden 4 gün önce sürpriz bir davetle kutlandı. Usta oyuncunun oğlu Ömer Dormen tarafından düzenlenen davete, Güler Yiğit Dormen – Halil Değer, Ömer Dormen – Ayşe Arman, Yasemin Dormen, Gülden Büyükuçak, Mustafa Alabora-Banu Zeytinoğlu´nun da aralarında olduğu Haldun Dormen’in dostları ve ailesi katıldı.

ASIL DOĞUM GÜNÜNDE SAHNEDE OLACAK

Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu’nun sürprizi olan 90 mumla süslenmiş pastasını dostlarıyla beraber üfleyen Dormen’e ikinci sürpriz ise, Ayşe Arman’ın hazırlattığı, usta oyuncunun TIME Dergisi’ne kapak olmuş fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Haldun Dormen 90’ında 19 yaş enerjisi!” ve “İyi ki Doğdun Duayenimiz!” yazan pasta oldu. Pastalarını kestikten sonra dostlarına teşekkür eden Dormen, önümüzdeki 8 gün boyunca oyunlarıyla turnede olacağı için doğum gününün 4 gün önceden kutlandığını ve asıl doğum gününde sahnede olacağını söyledi.

Bu sezon 4 farklı oyunda başrol oynayan Haldun Dormen, “Bir Zamanlar Gazinoda”, “Müfettiş”, “Kaç Baba Kaç” ve Almanya’da sahnelenen “Daha Neler” adlı oyunlarla seyircisiyle buluşuyor. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Haldun Dormen 90. doğum günü

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