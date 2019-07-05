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Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün geçirdiği bir kaza sonrasında uyluk kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Dormen tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl?

Türk tiyatrosuna damga vuran isimlerden Haldun Dormen, geride bıraktığımız gün sevenlerini korkutmuştu.

Yaşadığı bir kaza sonrasında uyluk kemiği kırılan 91 yaşındaki usta oyuncuyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı. Bağlı bulunduğu menajerlik ajansının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Dormen’in sağlık durumuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Ameliyatı çok başarılı geçti. Şimdi tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Pazartesi taburcu olması bekleniyor. Ziyaretçi konusunda doktoro tarafından olası enfeksiyonlara dikkat etmek amaçlı kısıtlama getirildi. İyi dilekleriyle bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

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Haldun Dormen Haldun Dormen sağlık

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