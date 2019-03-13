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'Haldun Taner Öykü Ödülü' için son başvuru 3 Nisan

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

MİLLİYET Gazetesi'nce 30 yıldır verilen, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 'Haldun Taner Öykü Ödülü' için 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.  'Haldun Taner Öykü Ödülü'nün Seçici Kurulu'nda; Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof.

'Haldun Taner Öykü Ödülü' için son başvuru 3 Nisan

İSTANBUL, (DHA) - MİLLİYET Gazetesi'nce 30 yıldır verilen, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 'Haldun Taner Öykü Ödülü' için 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
'Haldun Taner Öykü Ödülü'nün Seçici Kurulu'nda; Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Handan İnci, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir yer alıyor. Yazarlar, 1 Ocak- 31 Aralık 2018'de yayımlanan ve Türkçe yazılmış kitapların değerlendirmeye alınacağı yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Yazarların yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından da ödül için aday gösterilebilecek. Başvuru sırasında, aday gösterilecek ismin imzalı onay yazısı da eklenerek, başvuru adresine gönderilecek. 20 bin TL'lik ödül için değerlendirilecek aday kitapların, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar 'Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar/İstanbul' adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödülle ilgili ayrıntılı bilgiler ise Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi 'www.milliyet.com.tr'de yer alıyor.

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