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"Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Halil Özcan: - "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız" - "Türkiye bu konuda üzerine düşeni hassasiyetle yerine getiriyor, ilgili birimlerimiz gereğini yapıyor"

Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili savcılığın ve güvenlik birimlerinin çok yönlü çalıştığını, konuyu sıkı takip ettiğini bildirdi.

Konuyu kendilerinin de yakından takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özcan, söz konusu olayı uluslararası hukuk, Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve insani değer boyutunu göz önüne alarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Özcan, Kaşıkçı olayının gerilime neden olmadan çözülmesinden yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Halen iyi niyetli beklentimizi sürdürüyoruz, umarız nahoş bir durumla karşılaşmayız. Dünyada ve Türkiye'de özgürlüklerin takipçisi olanlar, hür iradeden bahsedenler bu konuyu sıkı takip ediyor. Biz de bu işin peşini bırakmayarak takip ediyoruz. Türkiye bu konuda üzerine düşeni hassasiyetle yerine getiriyor, ilgili birimlerimiz gereğini yapıyor. Konuyla ilgili hassasiyetimiz net bir şekilde ortadadır. Gelişmeleri Türkiye olarak dünya ile paylaşacağız. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, analiz ediliyor. Bunların kontrolünü başta Dışişleri Bakanlığımız ekipleri olmak üzere diğer ilgili bakanlık ekiplerimiz çalışıyor. Kısa sürede sonuç almak istiyoruz."

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması Şanlıurfa TBMM İdare Amiri olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özca Türkiye Suudi Arabistan Dostluk Grubu Başkanı

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