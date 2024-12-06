Halep, Hama şimdi de Humus! Esad iktidarı kökünden sallanıyor: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar 10. gününde de devam ediyor. Muhaliflerin ilerleyişinin engellenememesi Esad rejiminin iktidarını kökten sallıyor. Muhaliflerin Hama'yı rejimin elinden alınmasının ardından şimdi de Humus'a ilerlediği aktarılıyor. Humus'un düşmesi ise Esad rejiminin iktidarının kaybolması anlamına gelecek zira Şam 'a giden yoldaki tek şehir Humus...

Suriye 'de yaşanan gelişmeler ışığında Moskova'nın Şam Büyükelçiliği Suriye'deki Ruslara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

"Esad güçleri muhalefeti Humus'u ele geçirmekten gerçekten alıkoymazsa, önümüzdeki birkaç hafta veya birkaç ay içinde Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Gerges ayrıca ekledi tarih vererek Esad rejiminin sonunun geleceğini ifade etti. Gerges'in açıklamaları şu şekilde:

Humus'un Esad hükümetinin "sinir merkezi" olduğunu ve kaybının başkent Şam'ı "daha kolay bir hedef" haline getirebileceğini söyleyen Gerges Suriye hakkında, "Devlet kapasitesi büyük ölçüde azaldı" dedi.

London School of Economics'te (LSE) uluslararası ilişkiler profesörü olan Fawaz Gerges, BBC'ye Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili çok önemli ifadelerde bulundu:

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın ilçesi Selimiye'den Humus'a doğru operasyon yapıyor.

Rejim karşıtı gruplar, Elguntu, Zaferene, Mecdel, Deyr Fol, Asiile, Ebu Humame, Haşimiyye, Doğu Ferhane, Batı Ferhane, Vazeiyye, İzzeddin, El-Gasibiyye El-Mekremiyye, Sa'en, İzzeddin ve Gırnata köylerini de ele geçirdi.

Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus’a bağlı Rastan’a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu’na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

08.00

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak alevi azınlık da var.

Hama, 2011'de Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dönemde protestoların ilk düzenlendiği yerler arasındaydı. Yüz binlerce kişi sokağa çıkarken suriye askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 139 kişi ölmüştü.

Hama, iç savaş boyunca hep Esad rejiminin kontrolünde kaldı.

Kent 1982'deyse daha kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad döneminde Müslüman Kardeşler örgütünün önderlik ettiği ayaklanmalara yönetim sert müdahalede bulundu. Hama bir ay boyunca kuşatmaya alınırken 10 bin ila 40 bin kişi öldü.

O dönemde Suriye ordusunun özel birliklerine Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad önderlik ediyordu. Bu yüzden Rıfat Esad, Hama kasabı olarak anılıyor.