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  4. Halep, Hama şimdi de Humus! Esad iktidarı kökünden sallanıyor: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Halep, Hama şimdi de Humus! Esad iktidarı kökünden sallanıyor: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

06.12.2024 10:03
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Suriye'deki kazan 27 Kasım'dan bu yana kaynıyor. Muhalifler sırasıyla Halep ve Hama'yı ele geçirdikten sonra şimdi de Şam'dan hemen önceki şehir olan Humus'a girdi. Humus'un kaybedilmesinin Suriye rejiminin iktidarını tehlikeye sokacağı belirtiliyor. Rejim, Deyrizor'dan çekilerek yerini terör örgütü PKK/YPG'ye bırakmaya başladı. Uzman isim Humus'un 'sinir merkezi' olduğunu belirttiği açıklamasında tarih vererek, "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Halep, Hama şimdi de Humus! Esad iktidarı kökünden sallanıyor: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Muhalifler ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar 10. gününde de devam ediyor. Muhaliflerin ilerleyişinin engellenememesi Esad rejiminin iktidarını kökten sallıyor. Muhaliflerin Hama'yı rejimin elinden alınmasının ardından şimdi de Humus'a ilerlediği aktarılıyor. Humus'un düşmesi ise Esad rejiminin iktidarının kaybolması anlamına gelecek zira Şam'a giden yoldaki tek şehir Humus...

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15.46

RUSYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: 'ÜLKEYİ TERK EDİN'

Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında Moskova'nın Şam Büyükelçiliği Suriye'deki Ruslara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

15.27

TARİH VEREREK DUYURDU: "ESAD REJİMİNİN SONUNU GÖREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

London School of Economics'te (LSE) uluslararası ilişkiler profesörü olan Fawaz Gerges, BBC'ye Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili çok önemli ifadelerde bulundu:

Humus'un Esad hükümetinin "sinir merkezi" olduğunu ve kaybının başkent Şam'ı "daha kolay bir hedef" haline getirebileceğini söyleyen Gerges Suriye hakkında, "Devlet kapasitesi büyük ölçüde azaldı" dedi.

Gerges ayrıca ekledi tarih vererek Esad rejiminin sonunun geleceğini ifade etti. Gerges'in açıklamaları şu şekilde:

"Esad güçleri muhalefeti Humus'u ele geçirmekten gerçekten alıkoymazsa, önümüzdeki birkaç hafta veya birkaç ay içinde Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

13.15

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

12.45

DEYRİZOR'DAN ÇEKİLİYORLAR

Rejim güçleri Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'dan çekilmeye başladı. Rejim güçlerinin yerini terör örgütü PKK/YPG'nin almaya başladığı belirtiliyor.

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11.40

MUHALİFLER HUMUS'TA YENİ YERLERİ ELE GEÇİRDİ

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 kara yolu üzerinde bulunuyor.

Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.

Rejim karşıtı gruplar, Elguntu, Zaferene, Mecdel, Deyr Fol, Asiile, Ebu Humame, Haşimiyye, Doğu Ferhane, Batı Ferhane, Vazeiyye, İzzeddin, El-Gasibiyye El-Mekremiyye, Sa'en, İzzeddin ve Gırnata köylerini de ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın ilçesi Selimiye'den Humus'a doğru operasyon yapıyor.

09.30

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ YIKILDI!

Suriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı.

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Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.

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09.00

HUMUS'A İLERLENİYOR

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus’a bağlı Rastan’a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu’na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

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08.00

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak alevi azınlık da var.

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Hama, 2011'de Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dönemde protestoların ilk düzenlendiği yerler arasındaydı. Yüz binlerce kişi sokağa çıkarken suriye askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 139 kişi ölmüştü.

Hama, iç savaş boyunca hep Esad rejiminin kontrolünde kaldı.

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Kent 1982'deyse daha kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad döneminde Müslüman Kardeşler örgütünün önderlik ettiği ayaklanmalara yönetim sert müdahalede bulundu. Hama bir ay boyunca kuşatmaya alınırken 10 bin ila 40 bin kişi öldü.

O dönemde Suriye ordusunun özel birliklerine Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad önderlik ediyordu. Bu yüzden Rıfat Esad, Hama kasabı olarak anılıyor.

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07.45

KRİTİK ÖNEME SAHİP KÖPRÜ VURULDU

Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan’ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü’nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.

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Gözlemevi, Esad güçlerinin Humus’un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200’den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı.

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07.30

ŞAM'DAN ÖNCEKİ SON KENT: HUMUS

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

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07.15

ŞAM DÜŞECEK Mİ?

Rejim karşıtı güçler Hama'nın ardından Humus'u ele geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Humus, Hama'nın 40 kilometre güneyinde yer alıyor.

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Humus'un ele geçirilmesi halinde Esad rejiminin Başkent Şam ile kıyı bölgeleri arasındaki bağlantısının kesileceğine dikkat çekiliyor.

Humus'un da düşmesi halinde Beşşar Esad iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

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07.00

KREMLİN'DEN ŞAM'A DESTEK MESAJI

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”

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AA-20241205-36391154-36391143-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391144-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391146-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391148-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

AA-20241205-36391154-36391152-REJIM_KARSITI_GRUPLAR_HAMA_KENT_MERKEZINI_SURIYE_REJIMI_GUCLERINDEN_ALDI

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Kaynak: AA-İHA-NTVBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Beşar Esad
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