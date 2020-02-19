Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı

Suriye Havayolları'na ait uçağın gerçekleştirdiği uçuş, Halep'in kontrolünü sağlayan Esad rejiminin güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.Suriye'de Halep havalimanına 2012 yılından sonra ilk kez bir yolcu uçağı indi. Başkent Şam ile Halep arasında 2012'den beri yapılan ilk ticari uçuşu, Suriye Havayolları şirketine ait bir uçak gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 dakikalık uçuşta Suriyeli yetkili ve gazetecileri taşıyan uçak, pistte askeri bandoyla karşılandı. Uçağa, kutlama ve güç gösterisi amacıyla zaman zaman savaş uçaklarının da eşlik ettiği görüldü.

Suriye'nin en büyük iki kenti arasında gerçekleştirilen uçuş, Esad rejimi tarafından uluslararası kamuoyuna verilen sembolik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

"Büyük bir zafer"

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Halep havalimanının yeniden iç uçuşlara açılmasının "büyük bir zafer" olduğunu söyledi. Bakanlık için bir "hayali" gerçekleştirdiklerini belirten Hammud, havalimanının yakında yeniden uluslararası uçuşlara da açılacağını ifade etti. Suriyeli bakan, Halep'in muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle 2012'de kapanan havalimanının geçmişte yılda 2 milyondan fazla yolcu tarafından kullanıldığını hatırlattı.