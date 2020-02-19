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Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

Suriye'de 2012'den beri ilk kez Şam-Halep arasında bir ticari uçuş yapıldı.

Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı

Suriye Havayolları'na ait uçağın gerçekleştirdiği uçuş, Halep'in kontrolünü sağlayan Esad rejiminin güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.Suriye'de Halep havalimanına 2012 yılından sonra ilk kez bir yolcu uçağı indi. Başkent Şam ile Halep arasında 2012'den beri yapılan ilk ticari uçuşu, Suriye Havayolları şirketine ait bir uçak gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 dakikalık uçuşta Suriyeli yetkili ve gazetecileri taşıyan uçak, pistte askeri bandoyla karşılandı. Uçağa, kutlama ve güç gösterisi amacıyla zaman zaman savaş uçaklarının da eşlik ettiği görüldü.

Suriye'nin en büyük iki kenti arasında gerçekleştirilen uçuş, Esad rejimi tarafından uluslararası kamuoyuna verilen sembolik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

"Büyük bir zafer"

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Halep havalimanının yeniden iç uçuşlara açılmasının "büyük bir zafer" olduğunu söyledi. Bakanlık için bir "hayali" gerçekleştirdiklerini belirten Hammud, havalimanının yakında yeniden uluslararası uçuşlara da açılacağını ifade etti. Suriyeli bakan, Halep'in muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle 2012'de kapanan havalimanının geçmişte yılda 2 milyondan fazla yolcu tarafından kullanıldığını hatırlattı.

Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rudvan Martini ise hem havalimanının hem de Halep'e ulaşan karayollarının yeniden açılmasıyla kentin ekonomi ve turizm açısından eski hareketliliğini geri kazanacağını söyledi.

Esad rejimi, geçtiğimiz günlerde Halep'in kontrolünü ve bu kenti Şam'a bağlayan stratejik M5 otobanını yeniden ele geçirmişti. Otoyolun hasarlı bölümlerinin onarılması sonrasında önümüzdeki günlerde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Rusya'nın hava saldırılarıyla destek verdiği rejim güçleri, Halep kırsalı ve komşu vilayet İdlib'in kontrolünü sağlamak için haftalar önce başlattığı kapsamlı askeri operasyonda önemli kazanımlar elde ediyor. Ancak askeri operasyon Suriyeli muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'deki yüz binlerce sivilin de Türkiye sınırına doğru kaçmasına neden oldu.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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