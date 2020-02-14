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Halep kırsalında helikopter düşürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Halep yakınlarında Türkiye destekli muhalif gruplar tarafından Şam rejimine ait bir helikopter düşürüldü.

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalar geldi.İdlib bölgesi içindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait bir helikopterin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter muhaliflerin cephe hattına yöneldi ve bu sırada cephe hattından açılan ateşte isabet alınan helikopter düştü.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Sorumlusu Rami Abdulrahman da helikopterin düştüğü bölgede iki cesedin bulunduğunu söyledi, ancak cesetlerin kime ait olduğuna dair bilgi vermedi.

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolündeki Halep'te helikopter düşmeden önce Rus savaş uçaklarının uçtuğu ve Halep'in batısındaki hedefleri vurduğu belirtildi. Rus savaş uçaklarının helikopterin düşürülmesinden sonra ise çekildiği ifade edildi.

Rusya'dan yeni açıklamalar

Öte yandan Rusya, İdlib'deki isyancı grupları yerleşim yerlerine aralıksız ateş açmakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İdlib'de ilan edilen ateşkesin sürekli ihlal edildiğini belirtildi.

Kremlin kaynakları da bugün Moskova'da düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki durumla ilgili bilgilendirildiğine dikkat çekti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada İdlib'le ilgili olarak Türkiye ve Rusya savunma bakanlarının yakın irtibatta olduğuna işaret edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazar günü Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'ye "Rus temsilciliklerini koru" çağrısı

Rusya, Türkiye'yi bölgedeki isyancılarla yeteri kadar mücadele etmediği gerekçesiyle eleştiriyor. Rus ordusu da İdlib'deki Türk askeri yetkilileri Ankara'ya bölgedeki gerçek durumu aktarmamakla suçluyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki bir diğer gerginlik de Ankara'daki Rus Büyükelçiliğinden dün gelen açıklama oldu. Ankara'daki Rus Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un tehdit aldığını açıklaması sonrası Moskova, Türkiye'deki Rus Büyükelçiliği, Rus kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Rus vatandaşlarını korumak için Türk güvenlik güçlerinin elinden geleni yapmasını beklediği uyarısını yaptı.

Türk Dışişleri de konuyla ilgili açıklamasında Rus temsilciliklerinde gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek "Bakanlığımıza iletilen her türlü ihbar ve talep ciddiyetle değerlendirilmekte ve ivedilikle ilgili makamlarımıza bildirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DHA,Reuters,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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