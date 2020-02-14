Halep kırsalında helikopter düşürüldü

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalar geldi.İdlib bölgesi içindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait bir helikopterin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter muhaliflerin cephe hattına yöneldi ve bu sırada cephe hattından açılan ateşte isabet alınan helikopter düştü.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Sorumlusu Rami Abdulrahman da helikopterin düştüğü bölgede iki cesedin bulunduğunu söyledi, ancak cesetlerin kime ait olduğuna dair bilgi vermedi.

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolündeki Halep'te helikopter düşmeden önce Rus savaş uçaklarının uçtuğu ve Halep'in batısındaki hedefleri vurduğu belirtildi. Rus savaş uçaklarının helikopterin düşürülmesinden sonra ise çekildiği ifade edildi.

Rusya'dan yeni açıklamalar