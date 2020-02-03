Halep kırsalında saldırılardan kaçan aile, Rus savaş uçaklarının saldırısında hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep kentindeki siviller, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılardan kaçmaya devam ediyor. Halep kırsalında kaçan bir aile, Rus savaş uçaklarının saldırısında hayatını kaybetti.

Suriye’nin Halep kentinde Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu, sivillerin bölgeden kaçışı devam ediyor. Evlerini terk eden Suriyeli bir aile, kaçış yolunda Rus savaş uçakları tarafından füze saldırısına maruz kaldı. Saldırı sırasında 3 kadın, 3 çocuk ve bir erkek olmak üzere tüm aile hayatını kaybetti. Ailenin araç kiralayarak eşyalarıyla Türkiye sınırına geçmek için sabah saatlerinde yola çıktığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre, sivil savunma ekipleri saldırı sırasında kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekibinin, tüm müdahalesine rağmen aileden kurtulan olmadı.



