Halep kırsalında şiddetli çatışma

Suriye’nin Halep şehrinin batı kırsalında Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Nureddin Zengi Hareketi ile El Nusra’nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda Nurettin Zengi Hareketinden 25, HTŞ’den ise 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İdlib kuzeyindeki Derat İzze bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken HTŞ, ÖSO’ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi’ne karşılık Khan el-Asal, Derat İzze ve Şey Dağı bölgeleri üzerinden saldırıya geçti. HTŞ’nin, Şey Dağı’nın tamamını ve Derat İzze bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiği kaydedilirken, HTŞ’nin operasyonunda tanklar ve ağır silahlar kullandığı aktarıldı. El Nusra ile birlikte hareket eden HTŞ’de çok sayıda paralı askerin de bulunduğu, özellikle Suudi Arabistan’ın lejyonerlerin masraflarını karşıladığı iddia edildi.

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Nureddin Zengi Hareketi mensupları attıkları sloganda, “Biz burada dimdik duracağız, bir yere ayrılmaya niyetimiz yok, direneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanıldı. Bu arada Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yapacağı harekat için HTŞ’nin bölgeden ÖSO kuvvetlerinden bazı kaydırmaları fırsat bildiği ve saldırıya geçtiği kaydedildi.

