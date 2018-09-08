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Halep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yaşayan Suriyeliler, Halep özlemini, Halep Kalesi'ne benzeyen Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyor.

Halep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlar

Ömer KOÇ- Hadi KURT/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yaşayan Suriyeliler, Halep özlemini, Halep Kalesi'ne benzeyen Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyor.
Gaziantep; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 322 bin 998 kişi ile İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'dan sonra en çok Suriyelilerin yaşadığı şehir. İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin Gaziantep'i tercih etmesinin nedenlerinin başında gelişmiş sanayisinden dolayı iş bulma imkanının fazla olması ve şehrin sınıra olan yakınlığı. Şehirde yaşayan Suriyelilerin uğrak yerlerinin başında ise kendileri için ayrı bir öneme sahip olan Antep Kalesi geliyor. Merkez Şehitkamil ilçesinin Seferpaşa Mahallesi'nde bulunan Antep Kalesi'ni Suriyeliler için önemli kılan ise ülkelerindeki Halep Kalesi'ne olan benzerliği.
Boş zamanlarını Antep Kalesi'nin, etrafındaki çimlerde ve banklarda oturarak değerlendiren Suriyelilerden Elektrik-Elektronik Mühendisi Muhammed Elamet, Halep özlemini Antep Kalesi'nde giderdiklerini söyledi. Halepli olan, 7 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade eden Elahmet, "Burada çalışıyoruz ve durumumuz çok iyi. Her gün seyretmek için Antep Kalesi'nin önüne geliyorum. Çünkü bizim meşhur tarihi Halep Kalesi'ne çok benziyor ve bizim için büyük önem kazanmakta. Biz Suriyeliler buraya her geldiğimizde Halep Kalesi'ni anımsatıyor, geride kalan tüm anılarımızı yeniden canlandırıyoruz her baktığımızda" diye konuştu.
'HALEP'TEYMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM'
Türkmen Ömer Elşerif ise Antep Kalesi'nin hemen yanında bakkal işletiyor. İç savaş çıkmadan önce Halep'te ayakkabıcılık yaptığını ifade eden Elşerif de vatan özlemini Halep kalesi ile giderdiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Sabah dükkanımı açtığımda kaleye bakarım, çünkü aynı Halep Kalesi gibi. Aynı zamanda sokakları Halep sokaklarına çok benziyor. Sabah kalktığımda Halep'teymişim gibi hissediyorum, oranın hayalini burada yaşayabiliyorum. Nereye gidersem gideyim, sadece Gaziantep'te rahat ediyorum. Özellikle kalenin yakınında çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü Antep halkıyla kardeşsiz ve civarımdaki komşularımla çok iyi anlaşıyoruz, hiçbir zaman beni yabancı olarak hissettirmediler."
'HER BAKTIĞIMIZDA HALEPİ HATIRLIYORUZ'
6 yıl önce Türkiye'ye gelen Mahmud Elraşid ise Antep Kalesi'nin karşısında oturduğunu söyledi. Emekli olduğunu ve çocuklarının kendinden önce Gaziantep'e gelip iş bulduğunu ifade eden Elraşid, "Biz kalenin önünde oturuyoruz, her baktığımızda Halep'i hatırlıyoruz. Çok özledik, rüyalarımızda her gün Halep'e, evimize, barkımıza alilce geri döndüğümüzü görüyoruz. Geri döneriz inşallah" dedi.
Muhammed Enes Elsenkari de Antep Kalesi'nin karşısında lokanta işletiyor. 7 yıldır Gaziantep'te yaşadığını belirten Elsenkari, Gaziantep'i tercih etmesinin tek nedeninin, Halep Kalesi'ne benzeyen Antep Kalesi olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Halep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlarHalep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlarHalep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlarHalep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlar

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