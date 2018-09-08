Halep özlemini Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyorlar

Ömer KOÇ- Hadi KURT/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yaşayan Suriyeliler, Halep özlemini, Halep Kalesi'ne benzeyen Antep Kalesi'ni seyrederek gideriyor.

Gaziantep; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 322 bin 998 kişi ile İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'dan sonra en çok Suriyelilerin yaşadığı şehir. İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin Gaziantep'i tercih etmesinin nedenlerinin başında gelişmiş sanayisinden dolayı iş bulma imkanının fazla olması ve şehrin sınıra olan yakınlığı. Şehirde yaşayan Suriyelilerin uğrak yerlerinin başında ise kendileri için ayrı bir öneme sahip olan Antep Kalesi geliyor. Merkez Şehitkamil ilçesinin Seferpaşa Mahallesi'nde bulunan Antep Kalesi'ni Suriyeliler için önemli kılan ise ülkelerindeki Halep Kalesi'ne olan benzerliği.

Boş zamanlarını Antep Kalesi'nin, etrafındaki çimlerde ve banklarda oturarak değerlendiren Suriyelilerden Elektrik-Elektronik Mühendisi Muhammed Elamet, Halep özlemini Antep Kalesi'nde giderdiklerini söyledi. Halepli olan, 7 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade eden Elahmet, "Burada çalışıyoruz ve durumumuz çok iyi. Her gün seyretmek için Antep Kalesi'nin önüne geliyorum. Çünkü bizim meşhur tarihi Halep Kalesi'ne çok benziyor ve bizim için büyük önem kazanmakta. Biz Suriyeliler buraya her geldiğimizde Halep Kalesi'ni anımsatıyor, geride kalan tüm anılarımızı yeniden canlandırıyoruz her baktığımızda" diye konuştu.