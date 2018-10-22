HALEP TATLILARI TÜRK TATLILARINA RAKİP OLDU

Haber-kamera Umut KARAKOYUN İZMİR, (DHA)SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kendilerine yeni bir hayat kuran sığınmacılardan bazıları, vatanlarındaki mesleklerine burada da devam etti. Mohammed Jawish (33) de İzmir'e yerleşerek Halep'in meşhur tatlılarını yapmaya başladı. Yanında kendi gibi 20 sığınmacıyı istihdam ederek 60 çeşit tatlı yapan Jawish, malzemeleri Gaziantep'den alıyor. Suriye'den göç edip 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Mohammed Jawish, orada yaptığı mesleğini bırakmadı. İzmir'de Halep'in meşhur tatlılarını yapmak için önce imalathane kuran Mohammed Jawish, daha sonra ürettiği tatlıları satmak için tatlıcı açtı. Tatlıları yapan ustasının da Suriyeli olduğunu söyleyen Mohammed Jawish, İzmir'de biri Konak'ın Basmane semtinde, diğer ikisi Buca ve Karabağlar ilçelerinde Halep'e özgü 60 çeşit tatlıyı satmak için dükkan açtı. Yanında yine kendisi gibi savaştan kaçarak İzmir'e yerleşen 20 sığınmacı çalıştırarak, onlara istihdam olanağı sağlayan Mohammed Jawish, iş yeri açarken bazı kişilerin tepkisi ile karşılaştığını fakat kimseye aldırmadan çalıştığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan Jawish, yaptıkları tatlıların Türk tatlılarına özellikle de baklavaya rakip olacağını savundu. TATLI MALZEMELERİ ÖZEL GETİRİLİYOR Fıstıklı ve cevizli tatlıların yanı sıra, kaymak ve peynirden de çeşit çeşit tatlı yaptıklarını kaydeden Mohammed Jawish, kaymaklı künefe, dışı peynirden içi kaymaktan oluşan Halep'e özgü tatlılar, burmanın yanı sıra cevizli ve fıstıklı baklavalar olmak üzere, tüketiciye bir çok alternatif sunduklarını aktardı. Osmanlı'nın yemek kültürüne sahip çıktıklarını söyleyen Jawish, yurt dışından sipariş aldığını ancak henüz iç piyasanın dışına çıkamadığını belirtti. Tatlıların malzemelerini Gaziantep'ten getirdiğini aktaran Jawish, ürünlerin fiyatlarının da değiştiğini belirtti. Tatlıların kilogramının 40 liradan 110 liraya kadar çıktığını dile getiren Mohammed Jawish, Gaziantep fıstıklı burmanın kilogramının 110 TL ile diğer ürünleri geçtiğini belirtti. Jawish'in bir sonraki hedefi ise yeni iş alanları oluşturmak.



PARTNER En güzel sütlaç tarifleri