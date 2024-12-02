Halep'ten ses getiren görüntü! Muhalifler Esad'ın evine girdi

Suriye'de rejim karşıtı muhalif güçler, büyük bir saldırı başlatarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a büyük bir darbe vurdu. Hızla ilerleyen muhalif güçler; Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden geri alırken; 8 yıldır terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde olan Tel Rıfat'ta da kontrolü sağladı.

ESAD'IN EVİNE GİRDİLER

Halep'te çekilen bir görüntü ise tüm dünyada büyük ses getirdi.

İlerleyişini sürdüren muhalif gruplar, dün kentte bulunan Suriye Devlet Başkanı Esad'ın konutuna girdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Muhalif güçler, konut içerisinde cep telefonları ile görüntü alırken; o anlar sosyal medyada gündem yarattı.