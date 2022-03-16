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Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı? Halepçe katliamını kim yaptı? Kaç kişi öldü?

16.03.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halepçe katliamı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Korkunç olay, 34 yıl önce bugün yaşandı. Bu kapsamda Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı? Halepçe katliamını kim yaptı? Kaç kişi öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı? Halepçe katliamını kim yaptı? Kaç kişi öldü?

Halepçe katliamı 34 yıl önce meydana geldi. O gün, kentte çıkan isyanı bastırmak için zehirli gaz saldırısı yapıldı. Bu olay sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Peki Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı? Halepçe katliamını kim yaptı? Kaç kişi öldü? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı?

HALEPÇE KATLİAMI NEDİR?

Halepçe Katliamı, İran-Irak Savaşı sırasında yaşanmıştır.

1986-1988 yıllarında Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde yaptırdığı El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçası olan Halepçe katliamında kente zehirli gaz saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı?

HALEPÇE KATLİAMI NEDEN YAPILDI?

Saddam Hüseyin, İran ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan Korgeneral Ali Hasan al-Majid al-Tikriti'ye zehirli gaz bombaları kullanması talimatını verdi.

Olay 16 Mart 1988 yılında meydana geldi. Zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağından Halepçe kasabasına bombardıman düzenlendi.

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı?

Olayda 5 bin kadar kişinin yaşamını yitirdiği, 7 binden fazla kişinin de yaralandığı öngörülüyordu fakat Irak Savaşı'ndan sonra bölgeye giren yabancılar tarafından bu rakamın daha da büyük olduğu belirlendi.

Birleşmiş Milletler'in yaptırdığı tıbbi incelemeler sonucunda söz konusu saldırıda saldırıda hardal gazı ile türü tespit edilememiş bir sinir gazı çeşidinin kullanıldığı belirlendi.

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı?

HALEPÇE KATLİAMINI KİM YAPTI?

Halepçe katliamının emri Saddam Hüseyin tarafından Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan Korgeneral Ali Hasan al-Majid al-Tikriti'ye İran ordusunun ilerleyişini durdurmak için verilmiştir.

Halepçe katliamı nedir? Neden yapıldı?

HALEPÇE KATLİAMI'NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Halepçe katliamı sonucu 3 bin 200 ila 5 bin arasında kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin ila 7 bin arası sivil yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Irak
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