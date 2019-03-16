HABER

Halepçe kimyasal saldırısının 31'inci yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Irak ordusunun saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi, gökyüzüne 5 bin balon bırakıldı

HALEPÇE (AA) - Halepçe'ye Irak ordusunun düzenlediği kimyasal saldırının 31'inci yılı dolayısıyla kentte hayatını kaybedenlerin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu yaşamını yitiren 5 bin kişi için Halepçe'de anma programı düzenlendi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıktaki anmada kent sakinleri ile Irak'ın diğer kentlerinde gelen ziyaretçiler Halepçe kurbanlarını dualarla andı.

Program kapsamında kimyasal saldırıda hayatını kaybeden 5 bin kişinin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı.

- Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı

Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti.

Saddam Hüseyin, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması talimatını verdi. Bunun üzerine Irak ordusuna ait savaş uçakları, 16 Mart 1988'de Halepçe semalarında halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. Saldırıda yaklaşık 5 bin kişi ölmüş, 7 binden fazlası kişi yaralanmıştı.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreniKuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni
Garaj yapılacak alana fidan diktilerGaraj yapılacak alana fidan diktiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Halepçe Katliamı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.