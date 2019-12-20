Halepçeli anne katliamdan sonra kaybolan oğluna 31 yıl sonra kavuştu

Irak'ın devrik lideri Saddam'ın o dönem Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesini kimyasal bombalarla vurmasının üzerinden yaklaşık 32 yıl geçse de katliamla ilgili yeni trajediler ortaya çıkmaya devam ediyor.

- Görür görmez tanıdı

Salih'i televizyonda görünce hemen telefona sarıldığını söyleyen anne Reşid, "Kendisini bir dakika bile olsa görmek istiyordum. İlk defa karşılaştığımızda ikimiz de ağlamaya başladık." dedi.

"Oğlum olduğunu hissettim ve kanım kaynadı." ifadelerini kullanan Reşid, şöyle devam etti:

"Halil televizyona çıkınca onu tanıdım ve çevremdekilere 'Bu benim Halil'imdir' dedim. Hemen Lokman Abdulkadir'i aradım ve beni onun yanına götürmesi gerektiğini söyledim. O da bana 'Oğlun olduğunu nasıl anladın?' diye sordu. Ben de hiçbir kanıtım olmadığını ancak oğlum olduğunu söyledim."

Abdulkadir vasıtasıyla anne ve oğlun buluşmasının ardından Halepçe Mahkemesi, DNA testi yapılması kararı verdi.

Tahran'da yapılan DNA testinin anne ve oğlun akrabalık ilişkisini kanıtlayan sonuçları Halepçe Mahkemesine sunuldu ancak mahkeme, testin İngiltere'de yapılmasını istediği için bu sonuçları kabul etmedi. Aile bu kez, testin Erbil'de yapılması için mahkemeye başvurdu ve Salih'in Reşid'in öz oğlu olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bunun üzerine Halepçe Mahkemesi Halil Muhammed Salih'in Melihe Muhammed Reşid'in oğlu olduğunu onayladı.

Salih, Halepçe'de 17 Aralık'ta düzenlenen, İranlı ailesinin de katıldığı törenle Irak kimliğini geri aldı. Adli tıp uzmanı olarak görev yapan Salih, İran'a geri döndü.

