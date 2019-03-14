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Halepçeli Halil 31 yıl sonra ailesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Halepçeli Salih Halil: - "Şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki telaffuz edilen kelimeler eksik kalır. Sessizlik en güzel duygu olsa gerek. Şu anda kelimeler derin duygularımda saklı. Ancak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bu duygunun vatan sevgisi olduğunu dile getirebilirim"

HALEPÇE (AA) - Halepçe katliamından sonra bebekken İran'a götürülerek tedavi altına alınan ve ardından ailesine ulaşamayan Halepçeli Salih Halil, 31 yıl sonra ailesi ve yakınlarına kavuştu.

Gerçek ailesiyle ilk kez kavuşan 32 yaşındaki Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 aylık bebekken İran'ın Kirmanşah eyaletine götürülerek tedavi altına alındıktan sonra ailesini kaybettiğini anlattı.

Evlatlık olarak verildiği ailesinden 2013 yılında gerçek ailesinin Halepçe’de olduğunu öğrendiğini dile getiren Halil, DNA testleri sonucu gerçek ailesini bulmaya çalıştığını ve yapılan çalışmaların ardından dün gerçek ailesine kavuştuğunu söyledi.

Halil, ailesiyle buluşmasının tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki telaffuz edilen kelimeler eksik kalır. Sessizlik en güzel duygu olsa gerek. Şu anda kelimeler derin duygularımda saklı. Ancak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bu duygunun vatan sevgisi olduğunu dile getirebilirim." diye konuştu.

Halepçeli diğer kayıpların bulunması için katkı sunmaya hazır olduğunu dile getiren Salih Halil, katliamın ardından kaybolan diğer çocukların bulunması için özellikle mahkemeler yoluyla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Gerçek ailesiyle buluşan ve hayatta hiç görmediği babasının mezarını ziyaret eden Halil, göz yaşlarına hakim olamadan mezarın başında dua etti.

Halil'in ağabeyi Ahmed de kimyasal saldırı nedeniyle aile fertlerinin tedavi gördüğü Kırmanşah'ta kardeşini kaybettiklerini ve ondan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Ahmed, 31 yıl sonra kardeşiyle bir araya gelmesi nedeniyle çok sevinçli olduğunu ifade etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in emriyle 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu, İran'a kaçan birçok aile çocuklarını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halepçe Salih Halil

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