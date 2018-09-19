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Halep'in batısında rejim güçleri ile muhalifler arasında karşılıklı atışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

SURİYE rejim güçleri, Halep'in batısındaki bazı bölgeleri topçu ateşiyle vurdu.

SURİYE, (DHA)- SURİYE rejim güçleri, Halep'in batısındaki bazı bölgeleri topçu ateşiyle vurdu. Bölgede bulunan muhalifler de rejim birliklerine ağır silahlarla karşılık verdi.
İdlib'deki gelişmeler nedeniyle gözlerin çevrili olduğu Suriye'de, bu kez Halep'in batısında gece boyu patlama sesleri duyuldu. Suriye rejim birlikleri, kentin batısında muhaliflerin denetimindeki Raşidin ve Mansura köyleri ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ni tank ve havan atışlarıyla ateş altına aldı. Gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar ateş altına alınan bölgedeki muhalifler de rejim güçlerine roketatar ve ağır silahlarla karşılık verdi. Öte yandan, muhaliflerin Halep kent merkezindeki 2 mahalledeki rejim güçlerine de roketatarla misilleme yaptığı öğrenildi.
HAMA KIRSALINA DA TOP ATIŞI
Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler ve imzalanan mutabakat zaptının ardından son iki gündür suskunluğun olduğu Hama'nın kuzeyindeki sessizlik, bu sabah rejim güçlerinin Latamania kasabasına yönelik topçu ateşiyle bozuldu. Topçu birliklerinin ateş altına aldığı kasabada bazı yerleşim alanlarının yıkıldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

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