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Halep’in doğusunda patlama: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna motosikletle yapılan saldırıda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.Halep’in doğusunda yaşanan patlamada 3 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna motosikletle yapılan saldırıda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Halep’in doğusunda yaşanan patlamada 3 sivilin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonucu bölgedeki binalar hasar görürken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralanmıştı.

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