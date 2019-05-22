Halep’in doğusunda patlama: 5 yaralı

Halep\u2019te bomba y\u00fckl\u00fc motosikletin patlamas\u0131 sonucu 5 sivil yaraland\u0131.\nSuriye\u2019nin Halep kentinin kuzeydo\u011fusunda bomba y\u00fckl\u00fc motosiklet patlad\u0131. Olayda 5 sivilin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Yaral\u0131lar tedavi edilmek \u00fczere hastanelere sevk edildi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiKuca\u011f\u0131nda \u00e7ocu\u011fuyla kar\u015f\u0131ya ge\u00e7en kad\u0131na \u00e7\u00f6p kamyonu \u00e7arpt\u0131Malatya'da uyu\u015fturucuya 1 tutuklama
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