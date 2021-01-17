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Halep’te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

17.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Halep iline bağlı Sucu köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı.Suriye’nin Halep kenti yakınlarındaki Sucu köyünün en işlek caddesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye’nin Halep iline bağlı Sucu köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Halep kenti yakınlarındaki Sucu köyünün en işlek caddesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Kalabalık olan caddenin ortasında meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, en az 8 sivil de yaralandı. Caddedeki çoğu araç ve bina büyük hasar gördü. Olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar, patlatılan aracın köy dışından geldiğini aktardı. Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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