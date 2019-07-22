HABER

Halep’te çifte saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep şehrindeki Azez ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve Ahtarin kasabasında bomba yüklü iki araç infilak etti.

Suriye’nin Halep şehrindeki Azez ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve Ahtarin kasabasında bomba yüklü iki araç infilak etti. Patlamalarda 1 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi tedavi için hastaneye sevk edildi.
Öte yandan Suriye’nin Halep kentinin doğusunda bulunan Cerablus’ta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı.
Sabah saatlerinde ise Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısında en az 20 kişi ölmüştü.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Bayburt'ta UNESCO listesindeki 'Dede Korkut' şöleni heyecanıBayburt'ta UNESCO listesindeki 'Dede Korkut' şöleni heyecanı
Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5 kaleşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiÖldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5 kaleşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.