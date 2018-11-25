Halep’te Kimyasal Saldırı İddiası

Suriye’nin Halep kentinde kimyasal olduğundan şüphelenilen bir saldırının 100’den fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Sağlık yetkililerine göre Cumartesi geç saatlerde düzenlendiği düşünülen kimyasal saldırının şehirde ilk bir ilk olduğu belirtiliyor.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya saldırıdan isyancıları sorumlu tutu.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bombalar güçlü bir koku yaydı ve hükümet kontrolündeki Halep’te çok sayıda kişi solunum problemleriyle hastaneye akın etti.

Gözlemevi ayrıca Rusya ve Türkiye’nin Eylül ayında yaptığı çatışmasızlık anlaşmasının ardından Pazar günü ilk kez savaş uçaklarının kuzey batıda muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi bombaladığını bildirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA Pazar günü militanların Halep’te kimyasal madde içeren bombalarla üç bölgeyi vurmasının ardından aralarında çocukların da olduğu 107 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Pazar günü Halep’e kimyasal saldırı düzenlediği düşünülen militanlara karşı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Moskova, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada isyancıları sekizi çocuk 46 kişiyi kimyasal saldırıyla zehirlemekle suçladı. Suriye haber ajansı SANA ise bu sayıyı 107 olarak veriyor.

Rus basını Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov’un Rusya’nın hava saldırılarıyla hedeflerinin hepsini imha ettiğini ve Türkiye’yi bombalı saldırıyla ilgili olarak telefonla uyardığı haberlerini verdi.

