HABER
  4. Halep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı

Halep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.Suriye’de Esad rejimi Halep’in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Halep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı

Suriye’nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.
Suriye’de Esad rejimi Halep’in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu birkaç ev yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler yıkılan bir binanın altında kalan 1 çocuğu sağ olarak moloz yığınlarının arasından çıkartarak hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Halep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Libya’da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölüLibya’da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklamasıDışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

Postacı neye uğradığını şaşırdı

Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

Süreç resmen başladı! Trump'ın kaderi artık onların elinde

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.