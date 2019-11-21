HABER

Halep’te yeni okullar açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG’nin okulları yıktığı Halep’te Türkiye tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.Terör örgütü PKK/YPG, Halep’in kuzeyindeki bölgelerde alt yapıya büyük hasar verirken, bazı okulları yıkmış bazı okulları da askeri kamplara dönüştürmüştü.

Terör örgütü PKK/YPG’nin okulları yıktığı Halep’te Türkiye tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep’in kuzeyindeki bölgelerde alt yapıya büyük hasar verirken, bazı okulları yıkmış bazı okulları da askeri kamplara dönüştürmüştü. Terörden arındırılan bölgenin alt yapısı Türkiye’den gelen desteklerle iyileştiriliyor. Yıkılan okulların yerine yapılan okulların inşası Türk dernekleri tarafından tamamlanarak yeniden açıldı.
Açılış törenine Kilis Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin ve Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un yanı sıra yetkililer de katıldı. Açılış töreninde öğrencilere okul malzemeleri de dağıtılırken, okullarda 600 öğrenci eğitim görecek.
Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Burada Suriyeli kardeşlerimizin de hazır bulunduğu ve Şam Yetimler Derneğinin onarımını ve bakımını yaptığı okulumuzun açılışına yaptık. Öğrencilerimizi kırtasiye malzemeleriyle, çantalarıyla, toplarıyla sevindirdik. Bu çalışmaya emek veren Şam Yetimler Derneğimize teşekkür ediyorum. AFAD’ımızın bu bölgede çok ciddi katkıları var, emekleri var. Emeklerine, katkılarına teşekkür ediyorum. İlçe Müdürlüğümüzün ciddi katkıları var, emekleri var. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için çok yoğun gayretleri var. Buradaki çalışmalarımız ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir” dedi.
Şam Yetimler Derneği Lideri Usame Sabagh, AFAD’a ve Türkiye Eğitim Bakanına teşekkür ederek, “Türkiye’nin destekleriyle 2 ilk okul açabildik. Eğitim çok önemli olduğu için özellikle yetimlere yönelik pek çok projemiz var” dedi.

PARTNERDekolteler galaya damga vurdu Dekolteler galaya damga vurdu
Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadıBeyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
İşten çıkarılan kadının '29' kod mağduriyetiİşten çıkarılan kadının '29' kod mağduriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.