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Haley İran’ın Suçlamasını Reddetti

23.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Ahvaz kentinde askeri geçit töreninde düzenlenen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili İran’ın Washington’a yönelik suçlamasını reddetti

Haley İran’ın Suçlamasını Reddetti

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Ahvaz kentinde askeri geçit töreninde düzenlenen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili İran’ın Washington’a yönelik suçlamasını reddetti.

Amerikan CNN televizyonunda katıldığı bir programda konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Haley, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sözleriyle ilgili olarak “Nerden geldiğini belirlemesi için kendi tabanına bakması gerekiyor. Tek isteği bizi suçlamak. Yapması gereken aynaya bakmak” dedi.

İran Devrim Muhafızları’ndan tehdit

Bu arada İran Devrim Muhafızları 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak intikam alınacağını belirtti.

Açıklamada, ‘ölümcül ve unutulmaz intikam’ alınacağı kaydedildi.

Ruhani Amerika ve Körfez’deki müttefiklerini suçladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise daha dikkatli bir dil kullandı. Ruhani, isim vermeden saldırıdan Amerika’nın müttefiki Körfez ülkelerini suçladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in Ruhani tarafından kastedilmiş olabileceği belirtiliyor.

Ruhani, “Bölgedeki bütün bu küçük paralı asker ülkeleri Amerika tarafından destekleniyor. Onları teşvik eden ve bu suçları işlemeleri için gerekli teçhizatı sağlayan Amerika” dedi.

Ahvaz kentindeki saldırıda aralarında 12 Devrim Muhafızı komutanının da olduğu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

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