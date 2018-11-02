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Haley'nin yerine en "ciddi" aday Nauert

02.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Trump, ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olacağı iddia edilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in bu görev için "çok ciddi şekilde değerlendirildiğini" söyledi.

Haley'nin yerine en "ciddi" aday Nauert

Trump, "Mükemmel biri. Uzun zamandır destekçimiz" dedi.ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevinden yıl sonunda ayrılacak Nikki Haley'nin yerine geçebilecek isimler görüşülüyor. Favoriler arasında gösterilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in adı, Başkan Donald Trump'ın açıklamalarıyla bir adım daha öne çıktı. Nikki Haley geçen ay istifa ettiğini açıklamıştı.

CNN ve Fox News başta olmak üzere ABD basını, Nauert'in söz konusu görev için en güçlü aday olduğu öne sürüyordu. Hatta bazı haberlerde, Trump'ın bu görev için Nauert'e teklif götürdüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine, "Mükemmel biri. Uzun zamandır bizimle. Uzun zamandır da destekçimiz. Gerçekten mükemmel. Çok ciddi şekilde değerlendiriliyor. Muhtemelen haftaya bir karar vereceğiz" dedi.

Eski bir gazeteci

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun selefi Rex Tillerson döneminde sözcülük görevine başladı. Nauert, Nisan 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığına katılmadan önce Fox News televizyonunda çalışıyordu. Muhafazakâr televizyon kanalında muhabirlik ve spikerlik yapan 48 yaşındaki Nauert'in gazetecilik kariyerinde dış politikada uzmanlaşmamasına rağmen Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne getirilmesi, sürpriz bir tercih olarak yorumlanmıştı.

Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine atandığı takdirde de siyaset tecrübesi olmadan bu göreve seçilen ender isimlerden biri olacak.

CNN'e göre, Trump'ın değerlendirdiği diğer adaylar, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Ric Grennell, Paris Büyükelçisi Jamie McCourt ve Ottawa Büyükelçisi Kelly Craft.

DW,AP,dpa,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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