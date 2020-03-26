Half-Life 3 için hâlâ umut var

Bildiğiniz gibi Half-Life 2: Episode Two, Ekim 2007’de satışa sunulmuş ve o tarihten bu yana Half-Life serisi için heyecan verici bir gelişme yaşanmamıştı. Aslında planlanan en az bir, en fazla 2 tane olmak üzere Episode oyun vardı, ama bunları göremedik.

Ve 13 yıl sonra, başrolde Alyx Vence’in yer aldığı Half-Life: Alyx ile karşılaştık. Gerek oynanış yapısı gerekse de görsel kalitesiyle dikkatleri üzerine toplayan oyun, yine de uzun süredir beklenen oyun değil. Her şeyden önce bu bir VR oyunu. Yani oynayabilmeniz için iyi bir PC’ye, bunun yanında bir de Oculus VR ya da HTC Vive setine ihtiyacınız var. Geliştiricilerin belirttiğine göre de bu yeni oyunun normal versiyonu olmayacak, çünkü oynanış mekanizması tamamen VR gözlüklere göre tasarlanmış.

HALF LİFE 3'ÜN GELMEMESİNİN İKİ NEDENİ VAR

Peki ya Half-Life 3? IGN’de yer verilen bilgilere göre HL3’ü hâlâ görmemiş olmamızın iki sebebi var. Bunlardan birincisi, Valve’ın biraz isteksiz olması. Tabii burada pek çok gerekçe var. Öncelikle, son yıllarda online oyunlara ilgi artışı yaşanıyor ve senaryo modlu oyunların ömürleri çok uzun değil. Tabii bu değiştirilemez bir durum da değil.