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Half-Life 3 için hâlâ umut var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

Half-Life: Alyx, sonunda satışa sunuldu ve ilk incelemeler itibarıyla çok iyi bir oyun olduğu tescillendi. Yıllar sonra yeni bir Half-Life oyununu görebilmek tabii ki sevindirici, ancak hayranların aklında hâlâ aynı soru var: “Peki ya Half-Life 3 nerede kaldı?”

Half-Life 3 için hâlâ umut var

Bildiğiniz gibi Half-Life 2: Episode Two, Ekim 2007’de satışa sunulmuş ve o tarihten bu yana Half-Life serisi için heyecan verici bir gelişme yaşanmamıştı. Aslında planlanan en az bir, en fazla 2 tane olmak üzere Episode oyun vardı, ama bunları göremedik.

Ve 13 yıl sonra, başrolde Alyx Vence’in yer aldığı Half-Life: Alyx ile karşılaştık. Gerek oynanış yapısı gerekse de görsel kalitesiyle dikkatleri üzerine toplayan oyun, yine de uzun süredir beklenen oyun değil. Her şeyden önce bu bir VR oyunu. Yani oynayabilmeniz için iyi bir PC’ye, bunun yanında bir de Oculus VR ya da HTC Vive setine ihtiyacınız var. Geliştiricilerin belirttiğine göre de bu yeni oyunun normal versiyonu olmayacak, çünkü oynanış mekanizması tamamen VR gözlüklere göre tasarlanmış.

HALF LİFE 3'ÜN GELMEMESİNİN İKİ NEDENİ VAR

Peki ya Half-Life 3? IGN’de yer verilen bilgilere göre HL3’ü hâlâ görmemiş olmamızın iki sebebi var. Bunlardan birincisi, Valve’ın biraz isteksiz olması. Tabii burada pek çok gerekçe var. Öncelikle, son yıllarda online oyunlara ilgi artışı yaşanıyor ve senaryo modlu oyunların ömürleri çok uzun değil. Tabii bu değiştirilemez bir durum da değil.

İkinci sebep ise, Source 2 oyun motorunun henüz istenen seviyede olmaması. Bu motor, ilk kez 2015 yılında görücüye çıkmıştı, ancak hâlâ üzerinde yapılan pek çok çalışma var. Dolayısıyla da Valve, Half-Life 2’nin geliştirilme sürecinde yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor ve HL2’ninki gibi uzun bir geliştirme sürecinin de içinde olmak istemiyor.

Tabii tüm bunlar, Valve’ın yıllardır Half-Life evreninde hiçbir şey yapmadığı anlamını taşımıyor. Aksine, pek çok çalışma yapılmış, lakin istenen seviyede şeyler çıkmamış ortaya.

HALF LİFE SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Son olarak yetkililer, Half-Life: Alyx’in serinin son oyunu olmayacağının ve serinin devam edeceğinin sinyallerini vermişti. En azından HL3’e eskisinden daha yakınız diyebiliriz.

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