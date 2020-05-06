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Half-Life: Alyx 1 milyon kişiye VR gözlüğü aldırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Half-Life: Alyx 1 milyon VR kullanıcısını Steam’a kazandırarak Steam ve Valve için büyük bir başarı kazandı. Rakamlara göre sadece Nisan ayında 950 bin yeni VR gözlüğü Steam’a tanıtıldı ve bu gözlüklerde Alyx oynandı.

Half-Life: Alyx 1 milyon kişiye VR gözlüğü aldırdı

Steam’in geniş oyuncu tabanına oranla 1 milyon VR kullanıcısı çok büyük bir sayı değil ancak bu hızlı ilgi yıllardır gelişmeyen VR oyun pazarı için bir umut olarak kabul ediliyor.

Steam’e tanıtılan yeni VR gözlüklerinin %45 gibi büyük kısmının ise Oculus Quest olduğunun altı çiziliyor. HTC gözlüklerini kullananlar ise %30 seviyesinde bulunuyor. Oyunun yapımcısı Valve’ın piyasaya sürdüğü VR gözlükleri Index ise %15 seviyesinde görünüyor.

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Öte yandan, 1 milyon kişilik bu yoğun VR ilgisinin, Kovid-19  nedeniyle insanların eve kapanmasıyla desteklendiği düşünülüyor. Normal şartlarda VR oyunlarını fazla zahmetli ve pahalı bulan oyuncuların evde kapalı kaldıkları dönemde VR oyunlarına zaman ayırdığı anlaşılıyor.

Valve’ın ünlü oyun serisi Half Life’ın yıllar sonra karşımıza çıkan yeni bölümü Alyx 23 Mart’ta piyasaya sürülmüştü.

Steam’de şu anda toplam 2.7 milyon VR kullancısı bulunuyor. Bunların 1 milyonunun ise son 1 ayda, Covid-19 ve Alyx nedeniyle ortaya çıkması da önemli bir detay.

Facebook’un sahip olduğu Oculus Rift gözlüklerinin piyasaya çıkmasıyla, video oyun dünyasında sanal gerçeklik devrimi yaşanacağı düşünülüyordu. Ancak VR sistemlerinin yüksek fiyatı ve pratik kullanıma imkan vermemesi nedeniyle, oyun geliştiricileri bu pazarda oyun geliştirmeyi tercih etmediler. Hatta, VR gözlüklerinin piyasaya çıktığı dönemin ardından 2D Indie oyunlarda büyük bir patlama yaşandı ve milyonlarca oyuncu 2D oyunlara yönelmeye başladı.

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