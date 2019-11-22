Half Life Alyx için ilk oynanış videosu yayınlandı

Buraya kadar garipsenecek bir durum yok. Pekala yeni dinamiklere sahip bir Half Life oyunu sizin için cazip gelebilir. İşin asıl can sıkan bölümü ise bu oyunun VR’a özel olması. Yani evinizde PC üzerinde kullanabileceğiniz bir sanal gerçeklik gözlüğünüz yoksa Half Life Alyx’i oynayamazsınız.

Şu anda yeni Half Life oyunu destekleyen birkaç VR gözlüğü bulunuyor. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ve Microsoft Mixed Reality. Bu cihazlardan HTC Vive ve Oculus Rift’i ülkemizde de bulmak mümkün. Lakin fiyatları 3000TL’den başlıyor. Herşeye ek olarak bu gözlükleri kullanacağını PC’nin de teknik donanım açısından hatırı sayılır seviyelerde bulunması gerekiyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, Half Life Alyx deneyimi yaşayabilmek için hatırı sayılır bir masrafa girmeniz lazım. Tabi oyunun da 82.80TL’den ön siparişe sunulduğunu hatırlatalım.

Half Life Alyx için ilk oynanış videosunu buradan izleyebilirsiniz

