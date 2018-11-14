Half Life VR ortaya çıktı!

Oyun dünyasının en çok ses getiren yapımlarından biri olan Half Life, 1998 yılında raflardaki yerini almıştı. Gerek multiplayer modları, gerekse de hikaye yapısıyla oyun severlerden tam not alan yapım, Counter Strike gibi bir fenomenin doğmasına da zemin hazırlamıştı.

Oldukça ilgi gören Half Life’ın devam oyunu için oyun severler yaklaşık olarak 6 sene beklemek zorunda kaldılar. 22 Haziran 2004’te merakla beklenen Half Life 2 raflardaki yerini almıştı. Half Life 2 hikayesi Episode 1 ve Episode 2 genişleme paketiyle devam etmişti. 2007 yılında satışa unulan HL2: Episode 2’nin akabinde seri uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü.

Şimdiyse seneler sonra gelen bir haber, oyun severleri ciddi anlamda heyecanlandırmış durumda. İddialara göre, Valve şu aralar yeni bir VR gözlüğü üzerinde çalışıyor. Asıl bomba haber ise, bu gözlük ile çıkacak olan oyunlardan birisinin de Half Life VR olacağı.

Hatırlanacağı üzere Gabe Newell geçtiğimiz yıl Valve’in 3 yeni VR oyunu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Dolayısıyla bu oyunlardan birisinin de Half Life VR olması son derece mantıklı görünüyor.

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