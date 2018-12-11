Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı'nın yargılandığı davada 3 suçtan ceza istendi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın da aralarında olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanıkların 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgüt propagandası yapmak' ve '2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturması kapsamında 2 Aralık'ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın da aralarında olduğu, 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, Mustafa Bayram dahil tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 3 kişi ise mahkeme heyetine mazeret bildirerek, duruşmaya katılmadı.

Mahkeme savcısı, duruşmada, sanıkların 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgüt propagandası yapmak' ve '2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu2na muhalefet etmek' suçlamalarıyla ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, davayı 17 Aralık'a erteledi.

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