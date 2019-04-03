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Halfeti ve Birecik’te terör operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ile Birecik ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ile Birecik ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, terörist başı Öcalan'ın 4 Nisan'da kutlanan ancak bu yıl yasak getirilen doğum günü öncesi Halfeti ve Birecik ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Birecik eş başkanı Dilan Taş, Bekir Ö., Nurettin K., Sami B., Kazım B., Azad P., Seyhan B., Hacı Y., Osman Y., Hasari B., Hakkı K., Hüseyin M., Kadir Ç., Abdullah U., İbrahim Y., Halil G., Halil S., Abdulcelil A., Şevket Ç., Mustafa K., Mikail K. ve Bülent K., gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar şüpheliler sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü öncesi Halfeti ve Birecik ilçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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