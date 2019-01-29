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Halfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Halfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Halfeti’ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezine gitmekte olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 ile 02 KT 644 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ediplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halfeti ve Birecik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Halfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralıHalfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralıHalfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralıHalfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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