Halfeti’de 3 muhtarın mazbatası iptal edildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 3 muhtarın mazbatası seçilmeye engel durumlarının olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Halfeti’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Günece Mahallesi Muhtarı Müslüm Karabaş, Macunlu Mahallesi Muhtarı Hikmet Yılmaz ile Sütveren Mahallesi Muhtarı İbrahim Atsız'ın 'seçilmeye engel durumlarının olması' nedeniyle YSK kararıyla mazbataları iptal edildi. Mazbata iptalinin ardından 3 mahalle için 7 Haziran 2020 tarihinde yeniden seçim yapılacağı, bu tarihe kadar görevin kaymakamlık tarafından görevlendirilecek aza tarafından yürütüleceği belirtildi.

