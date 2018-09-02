Halfeti’de düğün magandası can aldı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde Bekir Gören (53), akrabasının sokak düğününde kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Halfeti ilçesi Salmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturduğu akrabasının düğününe katılan Bekir Gören, halay çekenleri izlerken havaya ateş açıldı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, Gören'in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Gören, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Gören, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayı haber alıp, hastaneye akın eden Bekir Gören'in yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.
Gönen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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