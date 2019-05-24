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Halfeti'de gözaltı sayısı 51 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 51 oldu.  Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Halfeti'de gözaltı sayısı 51 oldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 51 oldu.
Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturmada gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Bu arada, olay günü Halfeti'de gözaltına alınan ve sorgusuna devam edilen şüphelilerden Mehmet Y., Emine Y., Güle Ç., Hanifi A., Kamile K., Kemal Ş., Rabi K., Ruken D., Suphi G. ve Abdullah Çiftçi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9'u, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Abdullah Çiftçi, sosyal medyada terör örgütüne yönelik paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Diğer 41 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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