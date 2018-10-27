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Halfeti'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde dün, kum yüklü kamyonun çarptığı otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Halfeti'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde dün, kum yüklü kamyonun çarptığı otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
​Kaza, dün öğle saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, ilçeye akraba ziyaretine giden Yusuf Asil (32) yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile amcası Mehmet Asil (47) ve amcasının kızı Elif Su Asil (1) yaşamını yitirdi, Naile (36) ve Sibel Asil (25) ise yaralandı. Kaza sonrası yaya olarak kaçıp, dün akşam jandarmaya teslim olan kamyon şoförü Rıdvan E. ise tutuklandı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Söğütlen Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler, gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda defnedildi.
2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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