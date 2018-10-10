Halfeti’de terör propagandasına tutuklama

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Resul Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Halfeti’ye bağlı Karaotlak kırsal mahallesinde oturan Resul Şeker, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Şanlıurfa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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