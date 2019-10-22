HABER

Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda birlikte halı çırpan Handan (36) -Fatih Kayalı (43) çifti, tuğladan duvarın yıkılmasıyla bahçeye düşüp, yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda birlikte halı çırpan Handan (36) -Fatih Kayalı (43) çifti, tuğladan duvarın yıkılmasıyla bahçeye düşüp, yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şube Sokak’ta meydana geldi. Lokanta işleten Fatih Kayalı ve Handan Kayalı, akşam saatlerinde evlerine döndü. Ev işine başlayan Handan Kayalı, eşinden kendisine yardımcı olmasını istedi. Çift, birlikte balkonda halı çırmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu belirlendi. Tedaviye alınan ikiliden Handan Kayalı, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ bacağı alçıya alınan Fatih Kayalı, "Eşim 'temizlik yapalım' dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırparken eşimle birlikte bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Eşim daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Balkondan bizi görünce o da şok oldu. Merdivenlerden inip komşumuzdan yardım istemesini söyledim. Komşularım ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye geldik" dedi.
Evin alt katında oturan Emine Güney ise, "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir gürültü duydum. Üst kat komşumuz bahçede yatıyordu. Kadın duvarla eşinin arasında kalmış" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Dizi çekilen hastanede yangınDizi çekilen hastanede yangın
Turist taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralıTurist taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.