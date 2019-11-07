'Halı doktorları' can çekişiyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, halı onarımı yapan ve kendilerini 'halı doktorları' olarak adlandıran Doğan ailesi bireyleri, dokuma halılara ilginin azalmasıyla işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Baba mesleğini yapmaya çalıştığını belirten Sami Doğan (26), "Böyle giderse rakibimiz kalmayacak. Son tamirciler biz olacağız" dedi.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde halı tamirciliği yapan Cuma ve oğlu Sami Doğan, kendilerini 'halı doktoru' olarak adlandırıyor. Küçük yaşlarda Aksaray'da halıcılıkla uğraşanların yanında bu işe başlayan Cuma Doğan (55), oğlu Sami'ye halı tamiri ve onarımı yapmayı öğretti. Dokuma halılara ilginin azalmasıyla halı tamiri yapamadıklarını anlatan Cuma Doğan, dokuma halı işleyenlerin artık kalmadığını söyledi. Doğan, "1000 liraya mal olan dokuma halıyı toptancı 500 liraya alıyor. Maliyeti karşılamıyor. Mesleğimiz bitmek üzere" diye konuştu.

Türk kültürünün simgeleri arasında yer alan dokuma halılara turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Cuma Doğan, en büyük eksiklerinin tanıtım olduğunu söyledi. Doğan, "Artık halı dokumayı, tamir etmeyi, bakım yapmayı bilen yok. Türkiye'nin tanıtımı için otellerin, turistik alanların reklamları yapılıyor. Türk kültürünü yansıtmak için de halıcılığın tanıtımının yapılması gerekiyor. Bizler kültürümüzü yaşatmaya çalışan küçük esnafımız, elimizden geldiğince yenileme yaptığımız halıları tarihi Kaleiçi'nde sergileyerek tanıtım yapmaya çalışıyoruz" dedi.