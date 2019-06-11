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Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da kanser hastası olan 3 çocuk annesi Nurcan Gümüş, hastalığını terapi gibi gelen halı dokuma kursunda ilmik ilmik yeniyor, hayata da büyük bir heyecanla sarılıyor.Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Nurcan Gümüş(47), 3 yıl önce hastaneye gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrenerek operasyon geçirdi.

Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

Elazığ’da kanser hastası olan 3 çocuk annesi Nurcan Gümüş, hastalığını terapi gibi gelen halı dokuma kursunda ilmik ilmik yeniyor, hayata da büyük bir heyecanla sarılıyor.
Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Nurcan Gümüş(47), 3 yıl önce hastaneye gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrenerek operasyon geçirdi. Ardından onkoloji biriminde tedavisine devam eden Gümüş, evde hastalığını düşünmek yerine El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan halı dokuma kursuna katıldı. Hafta içi her gün kursa gelen Gümüş, hem unutulmaya yüz tutan halı dokuma sanatının ayakta kalmasına katkı veriyor, hem de hastalığını dokuduğunu halılar gibi ilmik ilmik yeniyor. Aynı zamanda kurstan aldığı ücret ile ev ekonomisine de destek olan Gümüş, başta kurstaki arkadaşları olmak üzere çevresindeki kadınlara örnek oluyor.

“Halı dokuma bana terapi gibi geldi”
3 yıldır onkoloji hastası olduğunu belirten Nurcan Gümüş, “Buraya bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Gerçekten de çok iyi bir yer. Hem maddi destek hem hastalığım yönünde bir şeyleri aşmayı başardım. En azından evde oturmaktansa böyle bir yerde olmak daha güzel. Tüm hasta insanlara tavsiye edebilirim. Gelebilirler aktif olabilirler. Hem ailelerine katkıda bulunurlar. Hocamızın da desteği bize çok fazla. Hastalığım 3’üncü evrede. Ama buraya geldiğimden beri kendimi daha iyi hissediyorum. Halı bana terapi gibi geldi. Sanki her şeyi unutuyorum” dedi.

"Kanserden korkmamalı"
Çok güzel arkadaşlıklar edindiğini aktaran Gümüş, “Her şeyimi burada unuttum sanki. Hastalığımı ilk hissettiğimde insanın sanki dünyası yıkılır gibi. Hayata hiç bağlanamaz gibi hissediyor. Ama bazı şeyler insanı hayata bağlıyor. En başta çocuklarım bağlıyor. 3 yıl evde oturdum baktım olacağı yok kendime bir uğraş bulmam lazımdı ve burayı buldum. Gerçekten çok mutluyum. Kanserden korkmamak lazım. Geç kalmaktan korkacağız. Kanser kötü bir hastalık değil ama geç kalmaktan çok korkmak lazım. Allah’a çok şükür şimdi çok iyiyim” diye konuştu.

"Ondaki azim hiç kimsede yok"
Nurcan Hanım’ın ilk etapta yapamayacağını düşündüğünü dile getiren Usta Öğretici Mukaddes Ergün, “Ama ondaki azim hiç kimsede yok. Her konuda birbirimize destek olduk. Nurcan Hanım bana göre 19 öğrenciden çok daha fazlası olan bir öğrencim. Kanser hastası ama o bizden daha pozitif düşünen biri. Yapmam ve edemem demeyen bir öğrencimiz. Halı kursumuzda da çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Ondaki azim kimsede yok. Çok başarılı bir arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

Halı dokumak, hastalığına terapi oldu

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