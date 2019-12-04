Halı fabrikasında yangın

Gaziantep’te bir halı fabrikasında çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale eden 7 işçi, tüpten çıkan gazdan zehirlendi.

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kurutma tezgahında ısınma sonucu çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Fabrika personeli yangın tüpünü aşırı kullanınca tüpten çıkan gazdan zehirlendiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale etmek için içeri giren itfaiye ekipleri personelleri baygın halde bularak dışarı çıkarttı. Tüpten çıkan gazdan etkilenen 2 işçi olay yerinde tedavi edilirken, 5 işçi ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

