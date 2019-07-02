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Halı kilim sererek top oynayan miniklere halı saha

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

Halı kilim sererek top oynayan miniklere halı saha

Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için yapılacak halı sahanın inşaatına başlandı.

Anadolu Ajansının Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine yetkililer harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da talimatı ile Yozgat Valiliği ve Belediyesi, halı saha için yer tespiti yaptı. Halk eğitim merkezi bahçesinin uygun olduğunun belirlenmesiyle halı saha inşaatı için çalışmalara başlandı. Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yapan çocuklar da halı saha inşaatına gelerek çalışmaları izledi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı sahanın inşaatını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek "Çocuklarımızın kendi halı sahasını yapma düşüncesini basına intikal ettikten sonra sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ve Gençlik ve Spor Bakanımız derhal konuya müdahil oldular. Belediye Başkanımız da bize uygun yer bulunması talimatı verdi. Halk eğitim merkezinin bahçesine halı saha yapımı işine başladık. En kısa sürede sahamızı tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

İkinci halı saha için de yer tespitinin yapıldığını ifade eden Erol, şöyle devam etti:

"Alacalıoğlu İlkokulu yanındaki beton sahanın da halı sahaya çevrilmesiyle ilgili sanatçımız Haluk Levent Bey’in başkanlığını yapmış olduğu Ahbap Derneği ilgileniyor. İnşallah oraya da bir halı saha yapıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, ilgilenen derneklerimize ve sanatçımız Haluk Levent Bey’e teşekkür ediyoruz."

Çocuklardan Emirhan Kapusuz, kendileri için halı saha yapıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi. Yeni halı sahada daha rahat oynayacaklarını anlatan Kapusuz, "Kendi yaptığımız yerde taşlar vardı takılıp düşüyorduk. Burada daha rahat oynayacağız. Sahamız tamamlandığında Gençlik ve Spor Bakanımız maç yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Berat Bulut da "Cumhurbaşkanı yardımcımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Belediye Başkanı’mıza teşekkür ediyoruz. Halı sahanın biran önce tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
halı saha inşaat Yozgat

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