Halı kilim sererek top oynayan miniklere halı saha

Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için yapılacak halı sahanın inşaatına başlandı.

Anadolu Ajansının Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine yetkililer harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da talimatı ile Yozgat Valiliği ve Belediyesi, halı saha için yer tespiti yaptı. Halk eğitim merkezi bahçesinin uygun olduğunun belirlenmesiyle halı saha inşaatı için çalışmalara başlandı. Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yapan çocuklar da halı saha inşaatına gelerek çalışmaları izledi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı sahanın inşaatını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek "Çocuklarımızın kendi halı sahasını yapma düşüncesini basına intikal ettikten sonra sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ve Gençlik ve Spor Bakanımız derhal konuya müdahil oldular. Belediye Başkanımız da bize uygun yer bulunması talimatı verdi. Halk eğitim merkezinin bahçesine halı saha yapımı işine başladık. En kısa sürede sahamızı tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız." dedi.