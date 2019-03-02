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Halı örtüsü siparişi verdiler, koliden bez parçası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ümral Karaşahan(70) ile eşi Cavide Karaşahan(68) bir televizyon kanalında reklamını gördükleri halı örtüsünden almak için telefonla sipariş verince 115 TL dolandırıldı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ümral Karaşahan(70) ile eşi Cavide Karaşahan(68) bir televizyon kanalında reklamını gördükleri halı örtüsünden almak için telefonla sipariş verince 115 TL dolandırıldı. Çifte, kargo yoluyla gönderilen koliden halı örtüsü yerine birkaç parça bez ve kumaş parçası çıktı. Ümral Karaşahan, haklarını aramak istediklerini ancak uğraşamadıkları için vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Efeler 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada makine montaj işçisi olarak çalışan Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan, 20 Ocak akşamı evde televizyon seyrederken bir halı örtüsü reklamı gördü. Karaşahan çifti, reklamda verilen telefon numarasını arayarak, 115 TL olan halı örtüsünden sipariş verdi. 3 gün sonra sipariş, kargo şirketine geldi. Ümral Karaşahan da kargo şirketine gidip, 115 TL'yi ödeyip, koliyi aldı. Ancak çift, evde açtıkları koliden halı örtüsü yerine çeşitli bez ve kumaş parçaları çıkınca şaşkına döndü. Karaşahan çifti, kolinin üzerinde yazan telefon numarasını arayarak halı örtüsünü satan firmaya ulaşmaya çalıştı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine Ümral Karaşahan, soluğu Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı. Buradaki yetkililer de ürünü gönderen Denizli merkezli firmanın yetkililerine ulaşamadı.

'KOLİDEN ÇIKANLARI GÖRÜNCE YIKILDIK'

Halı örtüsü almak isterken dolandırıldıklarını söyleyen Ümral Karaşahan, "Hakkımızı aramak istedim ancak önümüze bir sürü prosedür çıkınca vazgeçmek zorunda kaldık. Televizyonda gördüğümüz reklamda verilen İstanbul'daki firmaya ait telefonu arayıp, sipariş verdik. Koli Denizli'den geldi. Bizi dolandıran kişiler İstanbul'da mı yoksa Denizli'de mi anlayamadık. Gelen kolideki bez parçaları işe yarayacak bir şey olsa yine üzülmeyeceğiz ama hiçbir işe yaramayacak şeyler. Biz aldandık, başkaları aldanmasın. Bilmedikleri yerden ürün almasınlar" dedi. Cavide Karaşahan da "Reklamı görünce eşime almak istediğimi söyledim. O da beni kırmayıp, kabul etti. Ancak, koliden çıkanları görünce yıkıldık. Resmen bizimle dalga geçildi" diye konuştu.

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