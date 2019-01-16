HABER

Halı saha işletmecisi evinin önündeki silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, halı saha işleten Ertekin Gültekin (32), evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Halı saha işletmecisi evinin önündeki silahlı saldırıda yaralandı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, halı saha işleten Ertekin Gültekin (32), evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin hastaneye kaldırılırken, polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Aliağa'da halı saha işleten bilgisayar mühendisi Ertekin Gültekin, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi, Barış Sokak'taki evine girmek üzereyken, kapüşonlu mont giymiş 2 kişinin silahlı saldısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin acı içinde yere yığılırken, 2 saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gültekin, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildiAvusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi
Uyuşturucudan gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucudan gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.