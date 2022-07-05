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  4. Halı saha maçı, boks maçına döndü! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Halı saha maçı, boks maçına döndü! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

05.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da halı saha maçında kaleci, diğer kaleye gol attıktan sonra yaptığı el hareketi sonrası sahada gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları halı saha kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitmesine 5 dakika kala, kaleye gelen topu kontrol eden diğer takımın kalecisi topu karşı kaleye göndererek gol attı. Gol sevincini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan kaleci, attığı gol sevinci sonrası yaptığı kol hareketine karşı takım oyuncuları tepki gösterdi.

MAÇI BIRAKIP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Sahadaki sporculardan birisi aldığı darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Sporcular arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Avcılar
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