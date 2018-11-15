HABER

Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da halı saha maçı sonrası evinde duş alırken kalp krizi geçiren Suphi Katar (36), yaşamını yitirdi.

Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da halı saha maçı sonrası evinde duş alırken kalp krizi geçiren Suphi Katar (36), yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarlarında sebze ve meyve satarak geçimini sağlayan Suphi Katar, arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçı sonrası geldiği evinde duş alırken aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Suphi Katar, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Katar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!
Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Netflix'ten kullanıcılarına müjdeli haber! Ücretler yarı yarıya düşüyor

Netflix'ten kullanıcılarına müjdeli haber! Ücretler yarı yarıya düşüyor

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.