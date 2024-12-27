HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

27.12.2024 13:50
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 13:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün eylül ayında gerçekleşen olayın yankıları devam ediyor. Samsun'da adliye ve askeri personel ile avukatların halı saha maçında bir faul pozisyonu nedeniyle bir uzman çavuşla bazı savcılar arasında tartışma çıktı. Savcılar 'tehdit' edildikleri gerekçesiyle uzmanı gözaltına aldırdı. Dava sonucunda uzman çavuş 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uzman çavuş şikayetçi olmak istese de HSK savcılar için soruşturma izni vermedi.

Samsun’da Uzman Çavuş Aykan D. (26) yaptıkları halı saha maçında tartıştığı 2 savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aykan D., iki savcıyı, takım arkadaşlarının ifadesini etkilediği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, savcılar hakkında soruşturma izni vermedi.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_486637_143948

SAHA KARIŞTI, ARAYA GİRDİLER

Olay, 9 Eylül 2023’te gece yarısı sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların halı saha maçında Uzman Çavuş Aykan D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. (29) ve H.Ö. (28) arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma soyunma odasında da devam etti. Aykan D., olaydan yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykan D., çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, silahına da el konuldu. Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_486652_143948

SAVCILAR İFADE ODASINA GİRDİ

Olay gecesi saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet savcıları Ş.D. ile H.Ö., olayın tanıkları Z.A. ile H.P.’nin Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdiği sırada odaya girdi. Savcı H.Ö., Aykan D.’nin hem takım arkadaşı hem de meslektaşı olan Z.A. ile H.P.’nin ifadelerini okuduktan sonra iddiaya göre kendilerine arkadaşlarını korumamaları konusunda uyarıda bulundu. O anlar polis merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uzman Çavuş Aykan D., 13 Eylül 2023’te Hakimler ve Savcılar Kuruluğu Başkanlığı’na konuya ilişkin şikayette bulundu.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_486653_143948

SAVCILARI ŞİKAYET ETTİ

Yapılan şikayette, “Olay nedeniyle mesleğinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak bana hakaret eden, beni tehdit eden ve daha sonra hakkımda yürütülen soruşturmayı nüfuzunu kullanarak etkilemeye çalışan ve de bu sıradan olay nedeniyle hukuka aykırı gözaltı kararı vererek beni mahkemeye sevk eden ve hakkımda usule ve hukuka aykırı tedbir kararı veren savcı H.Ö, Ş.D. ile S.Ç.K. ve hakim M.B.Ş. hakkında şikayetçiyim” ifadelerine yer verildi.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_486655_143948

Öte yandan, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Aykan D. hakkındaki iddianame, Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. ‘Tehdit ve ‘Hakaret’ suçlamalarından tutuksuz yargılanan Aykan D., 16 Ekim 2023’te ilk kez hakim karşısına çıktı.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_486656_143948

"HAKARET ETMEDİM, SAVCI OLDUKLARINI BİLMİYORUM"

Aykan D., yaptığı savunmada, “Karşı takımda Ö.F.A. isimli şahıs bana faul yaptı, ben de ona olayı anlatmak için elimi kullanarak yaptığı şeyi gösterdim. Bu sırada savcı Ş.D. ‘Ne el kol hareketi yapıyorsun lan, elini kolunu indir’ diyerek bağırdı. Bana doğru yürüyordu, ben de ona ‘Sen kime lan diyorsun’ şeklinde cevap verdim. Sonrasında savcı H.Ö., arkadan koşarak ‘Sen kime cevap veriyorsun’ dedi. Ben kendilerini tehdit etmedim. Sonrasında beni içeriye götürdüler. İddianamede geçtiği gibi hakaretlerde bulunmadım. Ben sinirlenerek oradaki kapıya vurdum ama kimseye hakaret etmedim. Ş.D. bana ithafen ‘Sen pazartesiyi bekle, görüşeceğiz’ dedi. Ben daha sonra başka bir kısma geçtim. Tartıştığımız sırada savcı olduklarını bilmiyordum” dedi.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_489221_143948

"SENİN BEYNİNİ DAĞITIRIM"

Savcı H.Ö. ise verdiği ifadede, “Aykan D., maç başından beri agresif bir haldeydi. Ö.F.A. ile sözlü diyalog yaşadı. Bunun üzerine Ş.D. ‘Niye el kol hareketi yapıyorsun’ dedi. Aykan D., savcı arkadaşıma ‘Senin beynini dağıtırım’ diye bağırıp üzerine koştu. Vurmasını engellemek amacıyla olay yerine hareketlendim. Askeri personeller Aykan D.’nin ağzını kapatarak dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Ben kendisine tartışma esnasında ‘Lan’ diye bağırmadım. Bana olaydan sonra iddianamede geçen hakaretlerin sanık Aykan D. tarafından bize hitaben söylendiği söylendi. Gıyabımda hakarette bulunan sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_489222_143948

‘TANIKLARA BASKI UYGULAMADIM’

Savcı Ş.D. ise verdiği ifadede, “Ö.F.A. ile pozisyon nedeniyle tartıştılar. Olay yerine yakındım. Aykan D.’ye ‘El kol hareketi yapma’ dedim. Bunu deyince kendisi bana, ‘Senin beynini dağıtırım’ dedi ve üzerime koştu. Olaya müdahale etmek için gelen H.Ö. savcımı konu büyümesin diye tuttum. Sanığı sahadan çıkarıp, götürdüler. Daha sonra emniyet binasından çıkacakken sağ taraftaki odada tanık beyanlarının alınacağı söylendi. Odaya girdim, oda içerisinde tanık H.P. ve Z.A. vardı. Kendilerine sırf arkadaşları diye Aykan D.’yi korumamaları gerektiğini ve ne duydularsa söylemeleri gerektiğini belirttim. Tanıklara baskı uygulama gibi bir durum olmadı” ifadelerini kullandı.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_489223_143948

UZMAN ÇAVUŞA 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 26 Mart 2024’te görülen 4’üncü celsenin sonunda Aykan D.’ye, savcı Ş.D.’ye yönelik işlediği ‘Tehdit’ suçundan 5 ay hapis, savcı Ş.D. ve H.Ö.’ye yönelik işlediği ‘Hakaret’ suçundan ise 109 gün adli para cezasına hükmedip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İtiraz sonrası bir üst mahkeme yaptığı incelemede verilen kararı onadı.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_489224_143948

HSK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan da Uzman Çavuş Aykan D.’nin konuya ilişkin şikayetine 17 Ekim 2024’te gelen cevapta ise Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2024/15145 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmediği belirtildi.

HALI-SAHA-MACINDA-SAVCILARA-HAREKET-ETTI_489225_143948

SAVCILARIN TAYİNİ ÇIKTI

Öte yandan, 2024 yılının ağustos ayında Ş.D.’nin Gaziantep Nizip Cumhuriyet Savcılığı’na, H.Ö.’nün ise Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Savcılığı’na tayini çıktığı, Aykan D.’ye ise eylül ayında tazminat davası açtıkları öğrenildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Savcı Uzman Çavuş Samsun halı saha hakaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcudaki bu görüntüleri izleyen herkes şaşkın: Altın kan döktürdü

Kuyumcudaki bu görüntüleri izleyen herkes şaşkın: Altın kan döktürdü

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.