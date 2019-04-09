HABER

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Tunceli’de 2011 yılının Eylül ayında teröristler tarafından halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile öğretmen eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği halı saha açıldı.Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

Tunceli’de 2011 yılının Eylül ayında teröristler tarafından halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile öğretmen eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği halı saha açıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Mahallesi Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde yaptırılan halı sahanın açılışı gerçekleştirildi. 2011 yılı Eylül ayında Tunceli’de bir halı sahaya düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Cem ile Öğretmen eşi Dilay Kerman’ın adının verildiği sahanın açılışına Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, emniyet mensupları ile aileleri katıldı. Vali Sonel ve beraberindekiler açılış sonrası halı sahada maç yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla emniyet ve jandarmaya güzel bir tesis kazandırdıklarını belirten Vali Tuncay Sonel, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz ile ailelerine sağlık ve afiyet diliyoruz. Tunceli’de teröristle mücadelede hem jandarmamız hem emniyetimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar, Tunceli huzur şehri haline geldi. Biz artık Tunceli’nin huzur şehri, spor, kültür, turizm şehri olmasından son derece memnunuz. Allah razı olsun. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

Halı saha maçında, şehit düşen komiser ve eşinin adı halı sahaya verildi

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
155’e gelen en güzel asılsız ihbar155’e gelen en güzel asılsız ihbar
Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.